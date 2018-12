A carregar o vídeo ...

Um momento insólito marcou a vitória do Juventud Unida de Gualeguaychú sobre o Defensores de Villa Ramallo para as divisões inferiores do futebol argentino. Um cão evitou que a bola entrasse na baliza do Defensores de Villa Ramallo.

16:07

Cão faz de guarda-redes e evita golo em liga argentina Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.