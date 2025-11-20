Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de novembro de 2025 às 17:50Now

Incêndio atinge pavilhão na COP30

Ainda não se sabe se há feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana