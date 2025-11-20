Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 17:14

Mick Jagger faz visita surpresa à sua antiga escola

O veterano do rock Mick Jagger fez uma visita surpresa à sua antiga escola, a Dartford Grammar School, em Kent, Inglaterra, esta quarta-feira. O músico esteve no Centro Mick Jagger, que inaugurou há 25 anos.

