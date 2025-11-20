Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 17:18

Imagens aéreas mostram local da colisão entre comboios na República Checa

A colisão ocorreu perto da cidade de Ceske Budejovice, a cerca de 150 quilómetros ao sul de Praga. Morreram 42 pessoas.

