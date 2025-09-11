Sábado – Pense por si

11 de setembro de 2025 às 11:52

'Bloquons Tout': o que está por trás dos novos protestos em França?

Milhares de pessoas saíram à rua em França para contestar cortes orçamentais e a liderança de Macron. As manifestações coincidiram com o primeiro dia em funções do novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu. O jornalista da Associated Press Jeffrey Schaeffer explica o que está em causa.

