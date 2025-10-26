Sábado – Pense por si

26 de outubro de 2025 às 11:56Associated Press

Bebé é resgatado debaixo de carro capotado no Texas

Em Fort Worth, no estado norte-americano do Texas, um bebé foi retirado em segurança debaixo de um veículo que capotou após um acidente rodoviário, graças à intervenção rápida da polícia e de condutores no local. Tanto a criança como a mãe estão estáveis e espera-se a recuperação total das vítimas.

