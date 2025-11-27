Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 12:40Now

BE acusa Governo de “fazer uma guerra com o Tribunal Constitucional e com a Assembleia da República”

Segundo Mariana Mortágua, “neste momento, não há interoperabilidade, porque o Tribunal Constitucional é uma ilha de papel".

