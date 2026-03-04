Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 22:50

Avião despenha-se contra duas casas no Arizona e faz três feridos

Um avião despenhou-se, esta quarta-feira, no estado norte-americano do Arizona, depois de embater contra duas habitações antes de cair num quintal. O acidente provocou três feridos, incluindo o aluno piloto, o instrutor de voo e um homem que se encontrava numa das casas.

