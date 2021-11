Há 34 minutos

Autoridades paquistanesas destroem droga avaliada em mais de mil milhões de euros

A Força Antinarcóticos do Paquistão queimou uma pilha com 18 toneladas de droga. Haxixe, ópio, heroína, cocaína e metanfetaminas estão entre as drogas confiscadas pelas autoridades paquistanesas.