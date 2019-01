A carregar o vídeo ...

Dani Rovira viajava de bicicleta de Barcelona a Roma para ajudar uma menina de 6 anos com uma doença rara. No entanto, em França, um carro atropelou-o a ele e ao seu treinador, durante a gravação do documentário da viagem, "Todos los caminos". "Estamos aqui porque não era a nossa hora", escreveu.

Ator espanhol partilha vídeo do momento em que foi atropelado













