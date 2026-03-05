Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 12:00

Ataque israelita mata três pessoas na principal autoestrada costeira de Beirute

Dois ataques com drones, praticamente em simultâneo, atingiram dois veículos que circulavam numa autoestrada costeira de Beirute, esta quarta-feira, matando três pessoas.

