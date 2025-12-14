Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 14:16

Ataque contra instalações da ONU no Sudão mata seis militares

Um ataque com drone atingiu uma instalação das Nações Unidas no centro do Sudão, este sábado, provocando a morte de seis militares da missão de paz da ONU. O secretário-geral, António Guterres, classificou o ataque como “injustificável” e alertou que poderá constituir um crime de guerra.

