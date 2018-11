A carregar o vídeo ...

Atacados no caminho para o Estádio Monumental por adeptos do River Plate, vários jogadores do Boca Juniors chegaram ao reduto do rival em evidente mau estado. O caso que parece mais problemático parece ser o do avançado. Veja as imagens.

Ataque ao autocarro do Boca Juniors deixou Tévez neste estado













