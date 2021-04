Há 27 minutos

Assim foi celebrado o aniversário de Lenine em Moscovo

Dezenas de comunistas russos juntaram-se na Praça Vermelha para marcar o 151.º aniversário do líder da União Soviética. Flores foram deixadas no seu mausoléu e Gennadiy Zyuganov, dirigente do Partido Comunista, elogiou o fundador do primeiro estado socialista.