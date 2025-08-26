Sábado – Pense por si

26 de agosto de 2025 às 16:18

Timelapse mostra tempestade de areia a cobrir a cidade norte-americana de Phoenix

Uma tempestade de areia atingiu a área metropolitana de Phoenix, no estado norte-americano do Arizona, na segunda-feira, deixando milhares de pessoas sem eletricidade e obrigando à suspensão temporária de voos no aeroporto da cidade.

