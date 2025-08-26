Sábado – Pense por si

26 de agosto de 2025 às 16:02

Tempestade tropical atinge o Vietname e provoca inundações na capital

Uma tempestade tropical atingiu o Vietname, esta terça-feira. As fortes chuvas deixaram várias ruas da capital, Hanói, inundadas, e o vento intenso derrubou postes de eletricidade e arrancou árvores.

