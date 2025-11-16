Sábado – Pense por si

16 de novembro de 2025 às 13:54

As imagens do interior de uma das casas históricas mais exclusivas de Roma: o raramente visto Palácio Colonna

No interior do Palazzo Colonna, no centro de Roma, tetos altos com afrescos, pisos de mármore e fileiras de lustres revestem o grande Salão, uma galeria raramente vista pelo público que apenas abre portas para pequenos grupos nas manhãs de sexta-feira e sábado e dez visitantes de cada vez.

