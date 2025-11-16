Sábado – Pense por si

16 de novembro de 2025 às 13:58

Polícia mexicana dispara gás lacrimogéneo contra jovens

Manifestação na Cidade do México contra a presidente do México foi convocada pela 'geração Z' e mobilizou milhares de jovens.

