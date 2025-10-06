Sábado – Pense por si

06 de outubro de 2025 às 12:08

“As condições já não estão reunidas”: primeiro-ministro francês explica motivo da demissão

Sébastien Lecornu demitiu-se ao fim de 27 dias da tomada de posse, tornando-se o primeiro-ministro com menor mandato na Quinta República francesa. Lecornu justificou-se com a “postura” dos outros partidos políticos, que consideram ter todos “maioria absoluta na Assembleia Nacional”.

