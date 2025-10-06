Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de outubro de 2025 às 07:34

Ativistas portugueses passaram "fome e sede", foram "algemados" e estiveram "várias horas em jaulas ao sol"

Miguel Duarte diz ter visto um soldado israelita a falsificar assinaturas de ativistas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente