Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de janeiro de 2026 às 11:43

As candidatas a primeira-dama

António José Seguro conheceu a mulher na discoteca, André Ventura no café perto da igreja e Luís Marques Mendes na escola. Tal como os seus maridos, Margarida, Dina e Sofia podem chegar Belém.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)