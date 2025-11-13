Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 12:45

Árvore de grande porte cai e danifica carros na Ajuda

Os efeitos da depressão Cláudia fizeram-se sentir também na Ajuda, em Lisboa, com a queda de uma árvore de grande porte, que acabou por causar danos nas viaturas que se encontravam estacionadas por perto.

