07 de agosto de 2025 às 20:25

Arrancam os exercícios anuais da Coreia do Sul e dos EUA para lidar com as ameaças da Coreia do Norte

Seul e Washington anunciaram esta quinta-feira que vão iniciar este mês os exercícios militares anuais em grande escala para se reforçarem contra as ameaças norte-coreanas.

