19 de setembro de 2025 às 15:32

António Guterres: “Estamos a enfrentar uma crise global”

O secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou, numa entrevista a Melissa Fleming, subsecretária-geral de Comunicações Globais da UNTV, que o mundo está a enfrentar uma “crise global”, falou sobre as divisões geopolíticas e sobre o sentimento de impunidade de alguns países.

