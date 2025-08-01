Sábado – Pense por si

01 de agosto de 2025 às 13:13

António Filipe diz que alterações à lei laboral representam ameaça aos direitos dos trabalhadores

"Ameaça fragilizar, ainda mais, a posição dos trabalhadores em face do patronato", condenou o candidato à Presidência da República apoiado pelo PCP.

