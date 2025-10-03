Sábado – Pense por si

03 de outubro de 2025 às 22:50

André Ventura desmente jornal ‘Nascer do Sol’ e nega ter cedido a Montenegro na lei dos estrangeiros

“Houve o compromisso futuro de que vamos lutar contra os abusos de apoios sociais em relação a imigrantes. Isso está no diploma e também ficou como compromisso para o futuro”, explicou Ventura.

