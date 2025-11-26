Sábado – Pense por si

26 de novembro de 2025 às 14:06

Chega acusa Livre e PS de "branquearem" atitudes da comunidade cigana

O líder parlamentar do Chega acusou o Partido Socialista e o Livre, na manhã desta quarta-feira, no Parlamento, de "branquearem" a "falta de deveres" da comunidade cigana em Portugal. "Agressões a colegas, professores e funcionários nas escolas, o que é que o PS e o Livre fazem? Ficam em silêncio. (...) O que discrimina é não terem regras", acrescentou Pedro Pinto.

