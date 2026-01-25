Sábado – Pense por si

Alpinista escala arranha-céus mais alto de Taiwan sem equipamento de segurança

O norte-americano Alex Honnold escalou este domingo sem qualquer dispositivo de segurança o edifício Taipei 101, o arranha-céus mais alto de Taiwan e um dos maiores do mundo, perante o olhar de centenas de curiosos.

