06 de março de 2026 às 17:45

Agência Internacional de Energia alerta para possível escassez de gás natural

O diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, alertou, esta sexta-feira, que uma interrupção prolongada das exportações de gás natural do Médio Oriente poderá provocar escassez de gás natural liquefeito no mercado global.

