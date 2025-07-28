Sábado – Pense por si

28 de julho de 2025 às 14:11

Aeronave privada com três pessoas a bordo cai na Califórnia

Autoridades continuam à procura dos passageiros que estavam a bordo de um avião bimotor que caiu na costa central da Califórnia.

