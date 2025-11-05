Sábado – Pense por si

05 de novembro de 2025 às 07:15

“Sócrates percebeu que provavelmente vai acabar este julgamento a ser condenado", diz Eduardo Dâmaso

Eduardo Dâmaso explicou que o antigo primeiro-ministro “já criou uma série de impedimentos a mais de 50 ou 60 juízes, [...] o que fez com que ganhasse mais cinco ou seis anos até uma possível condenação”.

