05 de novembro de 2025 às 07:10

Felícia Cabrita diz estar convicta de que José Sócrates não vai estar em Portugal para cumprir pena caso seja condenado

Para Felícia Cabrita, se José Sócrates que mostrar-se inocente, “era no tribunal que devia de apresentar a defesa”.

