04 de novembro de 2025 às 22:33

Gouveia e Melo defende que “é importante ter o apoio de políticos independentes" para as eleições presidenciais

O Almirante garantiu ainda que, em privado, recebe apoio de partidos como o PSD, PS e CDS.

