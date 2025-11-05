Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de novembro de 2025 às 07:17

"Não conto os carros que tenho": Cristiano Ronaldo sobre a sua coleção particular

Sem exatidão, CR7 revelou a Piers Morgan que coleção conta com mais de 40 carros que não conduz.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente