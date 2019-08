A carregar o vídeo ...

Juiz Carlos Delca decidiu levar a julgamento todos os 44 arguidos do processo das agressões na Academia de Alcochete. Miguel Fonseca apontou "influências que não têm a ver com os tribunais nem com o processo" para justificar a decisão do magistrado.

18:14

Advogado de Bruno de Carvalho: "Há muita gente poderosa por trás do ataque à Academia" Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.