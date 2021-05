08:16

Adeptos ingleses envolvem-se em confrontos e lançam caos no Porto. PSP foi obrigada a intervir

As autoridades fecharam vários bares na zona da Ribeira. Imagens mostram confrontos entre adeptos e tensão com a polícia. Final da Liga dos Campeões joga-se este sábado no Estádio do Dragão, entre Manchester City e Chelsea.