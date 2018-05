A carregar o vídeo ...

Várias centenas de adeptos do Sporting reuniram-se, esta terça-feira à noite, no Estádio José de Alvalade, para manifestar apoio aos jogadores e treinadores agredidos na Academia de Alcochete. Uma bandeira da Holanda, país de Bas Dost, um dos jogadores agredidos, destacou-se entre as mensagens de apoio.

15.05.2018 23:07

15.05.2018 23:07

Adeptos do Sporting fazem vigília de apoio à equipa depois das agressões













