No primeiro dérbi de Madrid para a Liga espanhola após a saída de Cristiano Ronaldo do Real, os adeptos presentes no Santiago Bernabéu tiveram de se contentar com um nulo.

18:11

Adeptos do Real Madrid insatisfeitos gritam por Ronaldo













