Cerca de 150 adeptos do FC Porto concentraram-se junto ao Palácio da Justiça, no Porto, em protesto contra a condenação do clube portista no caso dos emails. A convocatória havia sido feita por um adepto via redes sociais e, esta segunda-feira à tarde, pediu-se justiça e até houve gritos de "campeões, campeões".

16:37

Adeptos do FC Porto protestam contra a condenação no caso dos emails e gritam "campeões"











