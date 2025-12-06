Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de dezembro de 2025 às 08:04

A 'gaffe' de Rui Borges na conferência de imprensa: "Desde que estou no Benfica..."

Rui Borges cometeu uma pequena 'gaffe' durante a conferência de imprensa no final do Benfica-Sporting (1-1). "Desde que estou no Benfica...", disse o técnico dos leões, que posteriormente pediu desculpa pelo lapso.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30