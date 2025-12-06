Sábado – Pense por si

06 de dezembro de 2025 às 10:01

Catarina Martins mostra "unboxing de assinaturas" depois de "notícia muito assustadora"

A candidata às presidenciais garante que tem todas as assinaturas necessárias para avançar para as eleições de 18 de janeiro e que na próxima quarta-feira vai apresentá-las no Tribunal Constitucional.

