Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de janeiro de 2026 às 17:18

“A Europa adora discutir o futuro, mas evita tomar medidas”: Zelensky deixa críticas à União Europeia em Davos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou, esta quinta-feira, várias críticas à Europa, durante o discurso no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)