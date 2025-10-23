Sábado – Pense por si

23 de outubro de 2025 às 15:12

“A Cisjordânia não será anexada por Israel”, diz JD Vance

O parlamento israelita, aprovou esta quarta-feira um projeto de lei para anexar o território da Cisjordânia que esta a ser ocupado por Israel.

