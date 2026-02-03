Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de fevereiro de 2026 às 10:18

A chegada dos primeiros palestinianos autorizados a regressar a Gaza pela passagem de Rafah

Israel permitiu o regresso à Faixa de Gaza de cerca de uma dúzia de palestinianos vindos do Egito, após a reabertura parcial da passagem fronteiriça de Rafah. A passagem estava fechada desde que as tropas israelitas assumiram o controlo em maio de 2024, mas a reabertura, na noite de segunda-feira, foi sobretudo simbólica, com poucas pessoas autorizadas a viajar e nenhuma mercadoria autorizada a passar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.