Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de novembro de 2025 às 19:40

"3,2,1... é Natal em Lisboa!": Pinheiro já brilha na Praça do Comércio

Iluminações de Natal da capital foram inauguradas, este sábado. Conheça os horários para ver as luzes nesta época festiva.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h