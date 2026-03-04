Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de março de 2026 às 14:30

Se guerra durar mais de um mês, setor da cerâmica terá de "proceder a aumentos"

A Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e Cristalaria diz que 30% dos seus custos são energéticos. Com um escalar dos preços, em particular do gás natural, os prazos de entregas podem ficar comprometidos e aumentar preços será inevitável se o conflito durar para lá de um mês

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)