02 de março de 2026 às 16:43

Explosões ouvidas em Beirute num momento em que conflito no Médio Oriente se agrava

Vários bombardeamentos israelitas atingiram, esta segunda-feira, a capital libanesa, Beirute, numa nova escalada do conflito no Médio Oriente. O Hezbollah, apoiado pelo Irão, lançou ataques contra Israel, que respondeu com novas ofensivas em território libanês.

