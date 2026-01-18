Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 22:44

Montenegro diz que Marques Mendes era “a melhor opção” mas deixa candidato sozinho no discurso de derrota

Primeiro-ministro disse aceitar "com tranquilidade e humildade democrática" os resultados obtidos pelo candidato apoiado pelo PSD.

