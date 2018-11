A carregar o vídeo ...

De forma a comemorar o centenário do final da Primeira Guerra Mundial, a Torre de Londres vai ser estar iluminada com 10 mil velas todas as noites desta semana.

05.11.2018 18:03

10 mil velas iluminam a Torre de Londres em tributo ao armistício













