Vídeo mostra bombeiro a resgatar gato com jacto de água

Animal caiu desamparado de uma altura considerável. Caso ocorreu em Ponte de Lima e PAN já apresentou queixa contra o operacional.

O partido Pessoas-Animais-Natureza apresentou uma queixa contra o operacional dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima que resgatou um gato que estava empoleirado no ramo de uma árvore com recurso a uma mangueira. O vídeo tem sido muito criticado pelos utilizadores das redes sociais.



Um bombeiro, identificado como pertencente à corporação dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, terá tentado resgatar um gato com recurso a jatos de água, tendo o animal caído desamparado no chão. O momento foi capturado num vídeo, que em cerca de duas horas atingiu mais de 70 mil visualizações e centenas de comentários negativos.

"O senhor estava super exausto, estava a chegar de uma ocorrência em que tudo fizeram para salvar um senhor....dirigiu-se logo a nós e com lágrimas nos olhos só queria saber se o gatinho estava bem...explicou-me o procedimento que costumam utilizar: quando usam as escadas eles fogem..então usam o

método da mangueira para o gato se assustar e descer. Nao correu como era esperado, e o senhor bombeiro, está bastante abalado porque só lhe vem à imagem o gato a cair. Impressionante que seja, eu disse ao bombeiro para pegar no gatinho, pois notei que o senhor estava ansioso por isso, acreditem ou não o gatinho foi sem medo, trepou pelo peito do senhor, como a abraçá-lo e miou, acho que isto diz tudo", foi dito na sua página pessoal de Facebook.

O acto do 'resgate' pressupõe que estão asseguradas todas as condições necessárias à salvaguarda da vida do animal.

A acção deve estar de acordo com o principio de 'salvar a vida' e não com o 'de colocar a vida em risco'.

Usar uma agulheta de pressão NÃO É MÉTODO E MUITO MENOS SOLUÇÃO, acresce a isto o facto do animal estar por cima duma estrada onde à hora da ocorrência, circulavam viaturas", pode ler-se numa publicação.

O caso ocorreu ao final da tarde desta quarta-feira, na Avenida António Feijó. O vídeo original, que entretanto foi eliminado da Internet, foi visto por milhares de pessoas e causou muitas críticas negativas à conduta daquele bombeiro. Entretanto, foram várias as pessoas e as entidades que já republicaram o vídeo, pelo que este continua a estar disponível na Internet.A detentora do gato utilizou as redes sociais para dar conta de que "o gatinho está bem" e que foi visto por uma veterinária que se terá deslocado ao quartel dos bombeiros. Rosinha Antunes justifica o ato do bombeiro com o cansaço do mesmo e garante que tudo se terá tratado de um acidente.A Associação Gira Portugal já veio a público condenar a situação e anunciou que foi feita uma denúncia do caso ao Ministério Público (MP), ao Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e ao PAN (Partido dos Animais e da Natureza). "Também a a Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua (ALAAR) já veio expressar publicamente a sua indignação perante a situação e as duas entidades prometem agir em conjunto para fazer justiça pelo sucedido.entrou em contacto com os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima mas foram remetidos esclarecimentos para mais tarde.